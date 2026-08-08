El Tribunal de Contratación paraliza la adjudicación del ciclo del agua de Ponteareas

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha suspendido cautelarmente el proceso de contratación del ciclo integral del agua de Ponteareas, cuyo contrato estaba a punto de ser adjudicado a la empresa FCC Aqualia por 88 millones de euros y una duración de 25 años. El Tacgal anunció dicha medida tras aceptar el recurso presentado por una de las empresas que se presentaron a la licitación, Hidrogestión, contra la exclusión de su oferta.

Esta medida cautelar paraliza la contratación del ciclo integral del agua de Ponteareas, cuyo trámite previo ya fue aprobado en pleno la pasada semana. En dicha sesión, el gobierno que preside Nava Castro propuso a FCC Aqualia como adjudicataria del contrato, pues fue la empresa que mayor puntuación alcanzó en la mesa de contratación, con 94,9 puntos.

En total, se presentaron siete firmas al proceso de licitación. Tras analizar las siete ofertas, la empresa Hidrogestión fue la única excluida del proceso por no alcanzar la puntuación suficiente. Es por ello que ahora ha presentado una denuncia admitida por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galica.

Es la segunda vez que este tribunal suspende cautelarmente este proceso de licitación, que se abrió a principios de marzo de este año. La primera vez fue a raíz de un recurso interpuesto por la empresa Aqlara Infraestructuras contra los pliegos de contratación, que finamente fue desestimado. En este caso, el Tacgal falló en favor del Concello de Ponteareas y respaldó la legalidad del procedimiento .

Con esta segunda suspensión preventiva, se dilata la adjudicación del ciclo integral del agua de Ponteareas, cuyo contrato actual está prorrogado de manera subsidiaria. Precisamente por ello, el gobierno local llevó a un pleno extraordinario y urgente la propuesta de adjudicar el contrato a FCC Aqualia.

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El del ciclo integral del agua es uno de los contratos más importantes del Concello de Ponteareas, tanto por su valor económico como por la necesidad de mejorar la red de saneamiento en todo el término municipal. En este sentido, el contrato obliga a la adjudicataria a realizar una inversión de 32,5 millones de euros en obras de abastecimiento y saneamiento.