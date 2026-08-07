A Caniza prepara jamón para abastecer a 10.000 personas

El Concello de A Caniza se prepara para celebrar una de las citas gastronómicas más importantes de Galicia, la Feira do Xamón, que llega este año a su sexagésima edición. La fiesta, que tendrá lugar el próximo sábado 15 de agosto en la Carballeira do Cacharado, mantiene el precio de la ración de jamón a 8 euros, aunque también ofrecerá otras elaboraciones, como jamón asado, croquetas de jamón, empanada de jamón o tortilla de jamón. «Tenemos producto para recibir a 10.000 personas», destacó el alcalde, Luis Piña, ayer, en la presentación de la fiesta, declarada de interés turístico.

El acto contó con la participación de los concejales Paula Bacelar y Rubén Muíños; los alcaldes de Crecente, Carballiño y Melgaço, Julio César García-Luengo, Francisoco Fumega y José Albano, respectivamente; la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira; el delegado de Zona Franca, David Regades; y el maestro jamonero Víctor Burgos. Este último es el coordinador del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, que se celebra el propio día de la Feira do Xamón da Caniza. Aún no está cerrada la lista de aspirantes, pero Burgos estima la participación de cerca de veinte cortadores de jamón de toda España, que deberán presentar tres platos con 100 gramos de jamón cortado en lonchas en directo. El jurado valorará tanto el grosor como el aprovechamiento del producto o la rectitud de la loncha, y también habrá un premio para la presentación más artística.

Otro atractivo de la fiesta es la elaboración de un bocadillo de jamón gigante, que tendrá lugar el jueves previo a la feria. Explicó el regidor que el objetivo será superar la longitud récord del año pasado y cocinar un bocadillo de 21,5 metros. También avisó Piña que, en futuras ediciones, el Concello se plantea registrar el maxibocata en el libro Guinness de los récords. Y no es para menos, pues el Concello tiene su propio horno ex profeso para la elaboración de su pan, que funciona como un túnel de horneado; mientras que Víctor Burgos corta el jamón en una loncha única para lo que trabaja durante horas. Un espectáculo cuyo resultado pueden saborear después los vecinos y vecinas de A Caniza.

Por otro lado, además de jamón, la Festa-Feira do Xamón da Caniza abarca una programación musical que comenzará ya el viernes 14 con las orquestas Escaparate y La Oca Band a partir de las 22.30 horas en la Plaza Mayor. Ya el propio sábado, además de las actuaciones de música tradicional y charangas durante el día, la verbena correrá a cargo del Grupo Galia y Grupo Origen, también a partir de las 22.30 horas en la Plaza Mayor.

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«Queremos que todo el mundo venga a A Caniza a celebrar con nosotros esta 60ª edición», invita el alcalde, Luis Piña, insistiendo en que «A Caniza es punto de parada, pero también punto de partida gracias al jamón».