Evacúan en helicóptero a un hombre tras caer en una piscina vacía en Crecente

Un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero a un hospital este viernes tras caer en una piscina vacía en Crecente (Pontevedra), concretamente en Filgueira, según informa el 112 Galicia.

La Central de Emergencias tuvo constancia de este suceso a las 15.30 horas a través de una llamada de un particular en la que se informaba de que este tenía un golpe en la cabeza y se encontraba inconsciente, aunque poco después explicaron que la había recuperado.

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Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a personal a bordo de su helicóptero medicalizado con base en Santiago, la Guardia Civil y el GES de Ribadavia.