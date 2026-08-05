Covelo ya corta el agua de 21.00 a 9.00 horas por la sequía

La sequía en Covelo es cada vez más preocupante y el Concello se vio obligado este miércoles a ampliar las restricciones de abastecimiento en el núcleo de Pereiras-Vilanova, cuyo depósito de agua se vació en su totalidad durante el fin de semana. Así, desde hoy mismo, el Concello realiza cortes de agua nocturnos, desde las 21.00 horas hasta las nueve de la mañana. Dichos cierres del suministro se extenderán hasta que se recupere el nivel del depósito que abastece a dicho núcleo.

El corte de agua en Pereiras-Vilanova se suma al anunciado hace un par de días en A Ermida, cuyo depósito también está a cero. En este caso los cortes comienzan a las 22.00, hasta las 9.00 horas del día siguiente, también hasta que se vuelva a llenar el tanque.

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Paralelamente, el Concello procederá al control diario y semanal de los contadores para comprobar el cumplimiento de las limitaciones de agua y aplicará las sanciones pertinentes, que oscilan desde los 50 a los 500 euros. En este sentido cabe recordar que el Concello ha restringido el consumo máximo a 200 litros de agua por persona y día.