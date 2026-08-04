Memoria histórica
Localizan un único cuerpo en la excavación de Salvaterra
Los trabajos concluyen con el hallazgo de los restos de un varón de unos 50 años con signos de violencia que podrían ser los de Delfín Rey
La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e A Louriña, con el apoyo del Concello de Salvaterra de Miño, ha localizado un esqueleto, todavía sin identificar, que podría ser el de una de las tres personas por las que se realizó dicha intervención arqueológica en el cementerio municipal de Chan da Ponte. Los trabajos, que se extendieron durante toda la semana pasada, dieron como resultado el hallazgo de un único cuerpo, cuyas primeras valoraciones realizadas por el forense Fernando Serrulla concluyeron que podría corresponder a un varón de unos 50 años con aparentes signos de haber sufrido un traumatismo violento en el cráneo.
El objetivo de la actuación era localizar a tres personas asesinadas por la represión franquista. En concreto, se buscaban los restos de Bernardo Bernárdez y Delfín Rey, fusilados en julio y diciembre de 1936, respectivamente; así como de una tercera víctima desconocida, encontrada en estado de descomposición, desnuda y con una soga al cuello, en la orilla del río Miño en enero de 1937.
Según las características del único cuerpo localizado, podría tratarse de Delfín Rey, vecino de Ribarteme, en As Neves, de 45 años y directivo de una sociedad agraristas. Aún así, la identificación definitiva dependerá ahora de los resultados del estudio antropológico-forense y de los análisis genéticos, ya en marcha, que permitirán confirmar o descartar esta hipótesis en los próximos meses. Dichos trabajos serán realizados por el médico y antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Fernando Serrulla, que también participó activamente en esta intervención arqueológica.
El hallazgo de un único cuerpo, cuyas características son incompatibles con la persona de Bernardo Bernárdez, abre de nuevo la incógnita sobre el paradero del cadáver de este vecino de Alxén, de 24 años. Su familia ha estado especialmente pendiente de todo este proceso, y aguardaban poder encontrar su cuerpo para darle sepultura en el panteón familiar y cerrar así una de las tantas heridas que se abrieron con el golpe de Estado de 1936.
Desde el Concello de Salvaterra agradecen el trabajo desarrollado por todas las personas y entidades implicadas en esta intervención, promovida por la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica, ejecutada por la empresa Breogán Arqueoloxía y financiada por la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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