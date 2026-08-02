Ponteareas abre Mercatea con el sello de Mercado Excelente

Ponteareas abrió ayer Mercatea, considerado desde el gobierno local de Nava Castro como «una nueva etapa en la transformación urbana» de la localidad. El nuevo servicio esta situado en las antiguas naves de Aceros do Tea y acoge ya todos los puestos de la anterior plaza de abastos. El edificio alberga desde el primer día el sello de Mercado Excelente de Galicia, convirtiéndose en el sexto de la comunidad en obtener esta certificación.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González; el director xeral de Comercio, Gabriel García; el diputado provincial Alejandro Lorenzo; y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. También participaron miembros de la Corporación Municipal, comerciantes, placeros y numerosos vecinos.

Rueda destacó Mercatea como ejemplo de la apuesta del Gobierno gallego por la modernización y el impulso de las plazas de abastos. El presidente señaló que prácticamente todos los puestos ya están ocupados y recordó el objetivo de la Xunta de alcanzar los 25 mercados excelentes en el año 2030.

La alcaldesa, Nava Castro, afirmó que la inauguración representa «el inicio de una nueva etapa para Ponteareas». En su intervención subrayó que el proyecto permite recuperar un edificio emblemático, fortalecer el comercio local, revitalizar esta zona de la villa y conservar la identidad del municipio con la mirada puesta en el futuro.

Castro recordó que durante más de cuarenta años el mercado municipal fue un lugar de encuentro para varias generaciones de vecinos de Ponteareas. Esa historia, señaló, continúa ahora en un espacio moderno, accesible, sostenible y adaptado a las necesidades actuales, pero sin perder su esencia.

La concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, fue la encargada de abrir el acto. Fernández destacó que el traslado permite recuperar otro edificio fundamental de la memoria local y definió Mercatea como una apuesta clara y decidida del gobierno municipal.

El nuevo mercado cuenta con un edificio renovado, funcional y accesible, acompañado de una urbanización exterior con alrededor de 1.500 metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos. La actuación mejora la conexión con la estación de autobuses y con el entorno residencial, al tiempo que convierte esta parte de la villa en un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía.

El proyecto de transformación en mercado contó con una inversión de un millón de euros, financiada íntegramente por la Xunta de Galicia. La alcaldesa agradeció el trabajo de los técnicos municipales, de las empresas constructoras y de los placeros, que participaron en el diseño de un mercado adaptado a las necesidades reales del comercio local.

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La apertura de Mercatea permitirá ahora iniciar la transformación del antiguo mercado en la futura biblioteca municipal. El equipamiento tendrá más de 2.500 metros cuadrados destinados a la lectura, al estudio, a la formación y al encuentro intergeneracional. Se trata de uno de los proyectos más demandados por los vecinos desde hace décadas y dará continuidad a la recuperación de espacios municipales.