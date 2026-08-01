La XXVII Festa do Viño Artesanal do Condado, mañana en Salvaterra

La localidad de Oleiros, en Salvaterra, acoge mañana la XXVII edición da Festa do Viño Artesanal. En esta fiesta los colleteiros vacían sus bodegas y ofrecen gratis el vino que será degustado con pulpo, empanada, churrasco, sardinas y jamón. El evento es muy popular en la comarca y coincide con cada primero de agosto.