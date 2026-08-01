La XXVII Festa do Viño Artesanal do Condado, mañana en Salvaterra
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D.P.
Salvaterra de Miño
La localidad de Oleiros, en Salvaterra, acoge mañana la XXVII edición da Festa do Viño Artesanal. En esta fiesta los colleteiros vacían sus bodegas y ofrecen gratis el vino que será degustado con pulpo, empanada, churrasco, sardinas y jamón. El evento es muy popular en la comarca y coincide con cada primero de agosto.
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