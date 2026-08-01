Mondariz acoge desde hoy la XXXVII Feira dos Oficios Artesáns

Mondariz acogerá hoy y mañana la XXXVII Feira dos Oficios Artesáns en la Plaza de la localidad. La feria incluye puestos de venta, obradoiro participativo continuo, conciertos e incorpora la III Festa da Paparota y la XXXVIII edición de la Festa da Muiñeira que será mañana a las 19.30 horas.