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Mondariz acoge desde hoy la XXXVII Feira dos Oficios Artesáns

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D.P.

Mondariz

Mondariz acogerá hoy y mañana la XXXVII Feira dos Oficios Artesáns en la Plaza de la localidad. La feria incluye puestos de venta, obradoiro participativo continuo, conciertos e incorpora la III Festa da Paparota y la XXXVIII edición de la Festa da Muiñeira que será mañana a las 19.30 horas.

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