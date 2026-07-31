Ponteareas propone adjudicar a FCC-Aqualia el ciclo del agua

El pleno del Concello de Ponteareas aprobó, con los votos del gobierno local, la propuesta de la Mesa de Contratación para avanzar en la adjudicación del nuevo contrato del ciclo integral del agua, que prevé una inversión de 32,5 millones de euros en obras de abastecimiento y saneamiento.

El acuerdo acepta la clasificación de las ofertas y propone a FCC Aqualia como adjudicataria, tras obtener la mayor puntuación, con 94,9 puntos. La empresa deberá presentar ahora la documentación exigida. Una vez comprobado que cumple los requisitos legales y las condiciones de la licitación, el asunto volverá al pleno para su adjudicación definitiva.

El contrato permitirá ampliar las redes existentes, renovar infraestructuras obsoletas y modernizar el sistema hidráulico municipal mediante tecnologías de control, telegestión y detección de fugas. El principal objetivo, según el ejecutivo local, es extender por primera vez el saneamiento a todas las parroquias y lograr que, en un plazo de dos años, este servicio para todos los núcleos de población.

La concejala Raquel Bautista destacó que el acuerdo supone un paso decisivo para hacer realidad uno de los proyectos más importantes del municipio. La alcaldesa, Nava Castro, subrayó que la actuación busca evitar que la población rural quede sin saneamiento y resolver una deuda histórica con las parroquias.

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El servicio seguirá siendo de titularidad pública y municipal, manteniendo el ayuntamiento las competencias de planificación, control, inspección y supervisión. El gobierno local sostiene que la nueva concesión permitirá garantizar un servicio moderno, eficiente y sostenible, además de afrontar inversiones que serían difíciles de asumir únicamente con recursos municipales. La iniciativa también pretende mejorar la protección ambiental y eficiencia durante las próximas décadas.