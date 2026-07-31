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Covelo acoge la IX concentración motera Ordas do Sur

Incluye una exposición de motocicletas, una ruta por Barcia de Mera y Godóns, conciertos y sesiones de DJ

Integrantes del club Ordas do Sur en una salida a Vilanova de Arousa.

Integrantes del club Ordas do Sur en una salida a Vilanova de Arousa. / Noe Parga

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D.P.

Covelo

Covelo acogerá por primera vez la IX Concentración Motera Ordas do Sur, que reunirá desde hoy viernes y hasta el domingo a participantes de Galicia, España y Portugal.

El programa incluirá una exposición de motocicletas, una ruta por Barcia de Mera y Godóns, conciertos, sesiones de DJ y un homenaje a las víctimas de accidentes.

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La cita tendrá además carácter solidario, con una donación a Bicos de Papel, entidad que presta apoyo a menores oncológicos y a sus familias. Mañana habrá grupos musicales.

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