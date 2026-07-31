Covelo acoge la IX concentración motera Ordas do Sur
Incluye una exposición de motocicletas, una ruta por Barcia de Mera y Godóns, conciertos y sesiones de DJ
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
D.P.
Covelo
Covelo acogerá por primera vez la IX Concentración Motera Ordas do Sur, que reunirá desde hoy viernes y hasta el domingo a participantes de Galicia, España y Portugal.
El programa incluirá una exposición de motocicletas, una ruta por Barcia de Mera y Godóns, conciertos, sesiones de DJ y un homenaje a las víctimas de accidentes.
La cita tendrá además carácter solidario, con una donación a Bicos de Papel, entidad que presta apoyo a menores oncológicos y a sus familias. Mañana habrá grupos musicales.
- Marián Mouriño: «Me hace mucha ilusión dar este pregón once años después de que lo haya dado mi padre»
- Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros
- El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
- Los Wolves no ceden por Fer López
- Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Dos gaseros rusos sancionados por Bruselas, frente a la costa gallega a la espera de recibir órdenes para nuevo destino
- Baiona cuelga la bandera roja y prohíbe el baño en tres playas por contaminación