Ribarteme celebra hoy el día grande de la romería de los ataúdes

La romería de Santa Marta de Ribarteme, popular por la presencia de ataúdes en su procesión, comenzó ayer con diversos actos, entre ellos una churrascada popular.

Hoy continúa con misas rezadas a las 8.00, 9.00, 10.00 y 11.00 horas. A mediodía se celebrará la misa solemne, seguida de la tradicional procesión cantada por la Coral de Santa María de As Neves y acompañada por la Banda de Música Popular de Rubiós. Habrá una última misa a las 20.00 horas, concierto de la banda a las 21.00 y verbena nocturna con la Orquesta Pontevedra y el trío Tic Tac. Mañana, la charanga Imperiais abrirá la jornada a las 11.30 horas y acompañará la misa y procesión del mediodía.

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Toutón

Por otro lado, la parroquia mondaricense de Toutón celebrará también hoy sus fiestas en honor a Santa Marta. Habrá misas a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas, procesión y pasacalles con la Banda de Música Cultural de Mondariz. Por la tarde se ofrecerán sesión vermú, concierto y pulpeiro. La verbena comenzará a las 22.30 con Capitol y La Banda de Ayer.