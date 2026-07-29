Sin resultados en el primer día de excavación en la fosa de Salvaterra

El primer día de trabajo en el primer sector de la fosa situada junto al cementerio de Salvaterra terminó sin resultados. Los arqueólogos tratan de encontrar los cuerpos de tres represaliados de 1936.

La nieta de uno de ellos, Bernardo Bernárdez Martínez, estuvo presente y habló con el responsable de la excavación, Breogán Nieto, para conocer los avances.