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Exhumación

Sin resultados en el primer día de excavación en la fosa de Salvaterra

Trabajos en la fosa junto al cementerio de Salvaterra.

Trabajos en la fosa junto al cementerio de Salvaterra. / GABINO PORTO

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Gabino Porto

Salvaterra de Miño

El primer día de trabajo en el primer sector de la fosa situada junto al cementerio de Salvaterra terminó sin resultados. Los arqueólogos tratan de encontrar los cuerpos de tres represaliados de 1936.

La nieta de uno de ellos, Bernardo Bernárdez Martínez, estuvo presente y habló con el responsable de la excavación, Breogán Nieto, para conocer los avances.

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