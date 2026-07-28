La fosa tras la tapia del cementerio de Salvaterra

Son las 12.00 horas del 27 de julio de 2026 y en cuatro días se cumplirán noventa años del fusilamiento de Bernardo Bernárdez Martínez, de 24 años y vecino de Alxén. Fue uno de los tantos represaliados de la Guerra Civil española, iniciada tras el golpe del 18 de julio.

Breogán Nieto, arqueólogo de «Breogán Arqueoloxía», ha dado las instrucciones para, con una miniexcavadora, retirar partes del muro del cementerio viejo, escombros y la tierra acumulada en la parte trasera, fuera de la tapia, del actual cementerio de Chan da Ponte, en Salvaterra de Miño. Junto a él están su compañero, Alfonso Vispo, y Fernando Serrulla, médico y antropólogo forense.

Tras este trabajo comienza la búsqueda en las capas inferiores, con una labor concienzuda para tratar de encontrar tres cuerpos. «Estoy aquí para colaborar en la investigación. Tratamos este asunto como si fuera la escena de un crimen, porque realmente es lo que es: son cadáveres que aparecieron cerca y fueron enterrados clandestinamente en este lugar», asegura Serrulla.

Es el día 1 de la excavación. La comitiva se va incorporando, haciendo del desentierro el momento solemne que a estos muertos se les negó en su entierro. Los responsables de la Comisión de Memoria Histórica do Baixo Miño, Louriña e Condado son los primeros. También acuden la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, y su concejala Lorena Soto; el historiador Quico Paz Antón; el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso; la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira; concejales y concejalas de la oposición, y varios vecinos y vecinas, entre ellos familiares directos de Bernardo.

«Se atopamos os seus osos, levarémolos ao panteón familiar e esperamos pechar o ciclo», dicen las nietas de aquel joven panadero que en 1936 repartía trozos de pan a quien se lo pedía y no podía pagarlo, señalan los recuerdos familiares.

En ese lugar, fuera de la tapia y donde hace algunos años levantaron una caseta para los servicios del propio cementerio, estarían esas tres personas, con toda seguridad víctimas de la represión política. Aunque una de ellas no está identificada, se cree que podría tratarse de un ciudadano portugués también represaliado.

Según las investigaciones realizadas por Paz Antón y también por Antón Lorenzo y Anxo López, a partir de documentos y testimonios orales, en aquel lugar, considerado cementerio civil o protestante, acompañarían a Bernardo los restos de Delfín Rey Sánchez, vecino de Ribarteme, en As Neves, de 45 años y directivo de una sociedad agrarista, y los de una tercera persona que apareció muerta en el río, desnuda y con una soga al cuello.

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Los trabajos de exhumación de estos cuerpos, víctimas de muertes injustas, durarán una semana y se espera poder rescatarlos, entre otras cosas, para darles algo que también se les ha negado: un entierro digno.