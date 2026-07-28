Obras
Entran en servicio las mejoras del campo de fútbol Manolo Gil
El acto contó con la presencia del presidente de la Federación Española, Rafael Louzán
El renovado campo de fútbol de San Mateo, en Ponteareas, fue inaugurado este domingo con el nombre de Manolo Gil, en homenaje a una figura vinculada durante décadas al club juvenil de Ponteareas y durante los últimos 15 años al fútbol femenino del Sporting San Mateo. La actuación supuso una inversión de 374.706 euros, financiada íntegramente por la Diputación de Pontevedra, con proyecto técnico de la Federación Galega de Fútbol.
La alcaldesa, Nava Castro, destacó que la mejora fue una de las primeras gestiones impulsadas al inicio del mandato y subrayó el respaldo de la Diputación para hacer realidad una demanda histórica. También puso en valor el trabajo de las jugadoras, las familias y la directiva del San Mateo.
Fue especial relevante la presencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, recién llegado del Mundial, que resaltó la colaboración institucional como clave para sacar adelante el proyecto y defendió aprovechar al máximo unas instalaciones que, dijo, reflejan años de esfuerzo, perseverancia y compromiso con el fútbol femenino local del municipio.
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