Cita con el churrasco en Covelo

La carballeira del Campo da Feira de Covelo volvió a convertirse ayer en el gran punto de encuentro de vecinos y visitantes con motivo de la XLV Festa do Churrasco, una cita gastronómica que reunió a numerosas personas desde primeras horas de la jornada. Muchos asistentes llegaron con antelación para conseguir sitio y disfrutar del ambiente. La fiesta comenzó oficialmente a las 14:00 horas tras los actos de Santiago, pero muchos y muchas asistentes ya comenzaron a probar el plato a las 12:00 de la mañana .

La organización puso en las brasas alrededor de 1.800 kilos de carne para servir en el recinto, una cantidad que superó los 2.100 kilos si se suma el churrasco servido en los establecimientos hosteleros colaboradores. El menú tuvo un precio de ocho euros e incluyó costilla de ternera, costilla de cerdo, criollo, pimientos, pan y vino.

Uno de los grandes atractivos volvió a ser el propio proceso de preparación de la carne. La espectacular parrilla utilizada para el asado, de más de 20 metros cuadrados, funcionó con leña de carballo y mantuvo trabajando durante horas a los asadores. El intenso calor les obligó a hidratarse constantemente mientras vigilaban la carne. El olor a churrasco asado se extendió por toda la carballeira y acompañó a los asistentes durante buena parte de la jornada.

Alrededor de 35 personas participaron en el dispositivo organizado para sacar adelante la fiesta, repartidas entre las labores de asado, corte y emplatado, venta de tiques, servicio de raciones, salsa y vino. La experiencia acumulada por los organizadores permitió atender el elevado movimiento de público durante las horas centrales.

Bar Cuartel, Bar Buraco, A Cova do Ferro, Bar Plaza, Bar Milita y la Casa Cultural da Graña ofrecieron el menú de carne suministrado por el Concello al mismo precio de ocho euros, ya que muchos de los asistentes prefirieron comer en estos establecimientos. La idea lleva funcionando varios años y cada vez reune más adeptos.

Además de la gastronomía, la fiesta contó eesde el mediodía una muestra de productos de Covelo y feria de artesanía, además de puestos con mermeladas, rosquillas, pulpo, tartas de queso y otros productos. Los más pequeños dispusieron también de hinchables de agua en el campo de fútbol.

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La Charanga Os Encerellados puso ritmo a la comida, mientras que Los 5 del Titanic actuaron a las 14.45 horas y A Banda do Sequío tomó el relevo a las 17.30. La jornada continuó con la apertura de la Cantina Campo da Feira, organizada por el Covelo Club de Fútbol, con chouripán y música para prolongar la fiesta durante la tarde.