Plaza de abastos
Ponteareas licita los tres últimos puestos de Mercatea
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ponteareas
El Concello de Ponteareas ha sacado a licitación los tres últimos puestos del nuevo Mercado Municipal Mercatea, destinados a charcutería, vinoteca y bar-cafetería. Para facilitar información a los interesados, el lunes 27, a las 17.00 horas, se organizará una visita guiada a las instalaciones.
Las concesiones tendrán una duración inicial de 15 años, prorrogables hasta un máximo de 50, y no habrá canon concesional.
La adjudicación se realizará según la calidad del proyecto empresarial, valorando experiencia, plan de explotación y propuesta de equipamiento e integración estética.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atrapados por las velutinas en Coruxo: «Nos han estropeado el verano»
- Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
- Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
- Contaminación microbiológica en las Islas Cíes obliga a desaconsejar el baño en las playas de Rodas y Figueiras
- Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
- Grupo Rodman activa la venta del 100% de Metalships & Docks y solicita al Puerto de Vigo su autorización
- La Xunta ofrece la cesión gratuita al Concello de la antigua estación de buses tras más de tres años abandonada
- Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse