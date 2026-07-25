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Educación

Piden Latín en primero de bachillerato en el IES de Soutomaior

El Concello ha solicitado una reunión urgente con la jefatura territorial

Exterior del IES de Soutomaior.

Exterior del IES de Soutomaior. / FdV

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D. P.

Soutomaior

Las familias del IES Soutomaior han mostrado su preocupación por la decisión de la Consellería de Educación de no autorizar la impartición de Latín I en primero de Bachillerato el próximo curso, al aplicarse el criterio que impide mantener materias con menos de cinco alumnos matriculados, informó ayer el Concello de Soutomaior.

Desde el centro explican que la única solicitud formal presentada fue la continuidad de Latín, considerada esencial para el itinerario de Humanidades. Aunque también había dos alumnas interesadas en Dibujo Técnico, el instituto no pidió mantener esta asignatura por falta de carga horaria suficiente en el departamento correspondiente.

Las familias advierten de que no cursar Latín en primero impedirá también hacerlo en segundo, lo que puede perjudicar al alumnado que aspire a acceder a titulaciones universitarias vinculadas con las Humanidades. Educación ofrece como alternativa cursar la materia en línea y realizar los exámenes presenciales en Santiago de Compostela, una opción que las familias consideran insuficiente.

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La ANPA presentará un escrito ante Inspección Educativa para pedir que se reconsidere la decisión. Por su parte, el Concello de Soutomaior ha solicitado una reunión urgente con la Xefatura Territorial de Educación.

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