Cita gastronómica
Covelo asará dos toneladas de carne en su fiesta del churrasco
Alrededor de 25 personas trabajan para organizar el evento que mantiene el precio de 8 euros la ración con cerdo, ternera y criollo
La carballeira del Campo da Feira de Covelo acogerá mañana una nueva edición de la Festa do Churrasco, una cita gastronómica en la que se asarán 1.800 kilos de carne, para servir en el recinto. La cantidad superará los 2.100 kilos si se suma el churrasco que servirá la hostelería local durante la jornada.
El alcalde Pablo Castillo y la concejala responsable, Lourdes Enes, indicaron ayer que alrededor de 25 personas trabajarán en la preparación y desarrollo del evento, distribuidas entre el asado, corte y emplatado de la carne, servicio de raciones, salsa, vino y venta de tiques. Aunque el inicio oficial está previsto para las 14.00 horas, desde las 12.00 ya habrá churrasco disponible para quienes acudan antes.
El menú, con un precio de ocho euros, incluye churrasco, pimientos, criollo, pan y vino. La jornada estará amenizada por la Charanga Os Encerellados.
La programación se completa con una feria de artesanía y productos de segunda mano en el acceso principal. En la carballeira habrá también puestos de alimentación con mermeladas, rosquillas, pulpo, tartas de queso o caracoles. El campo de fútbol contará con hinchables de agua para público infantil.
El alcalde repasó con la edil los trabajos de preparación, donde ayer ya estaban listas las mesas de degustación.
Las actuaciones comenzarán a las 14.45 horas con Los 5 del Titanic y seguirán a las 17.30 con A Banda do Sequío. A las 18.00 abrirá la Cantina Campo da Feira, organizada por el Covelo Club de Fútbol, con chouripán y música, para completar una propuesta pensada para disfrutar durante toda la tarde.
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