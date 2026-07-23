El nuevo centro de salud de Ponteareas costará 8,6 millones

La Xunta de Galicia ha licitado por 641.587 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, del nuevo centro de salud de Ponteareas. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de agosto.

El futuro edificio sustituirá al actual centro sanitario, que supera los 35 años de antigüedad y carece de espacio para ampliar prestaciones. Se levantará en una parcela cedida por el Concello de Ponteareas al Servizo Galego de Saúde (Sergas), tendrá más de 5.700 metros cuadrados de superficie construida y contará con un presupuesto de ejecución de 8,6 millones de euros.

El plan funcional contempla un área de adultos con 14 consultas de medicina de familia y otras 14 de enfermería, además de farmacia, toma de muestras, cirugía menor, salas polivalentes, atención a pacientes respiratorios, odontología, higiene dental y radiología.

La zona pediátrica dispondrá de cuatro consultas médicas, tres de enfermería, una sala para pacientes respiratorios y otra de lactancia. El inmueble incluirá también áreas de atención a la mujer y fisioterapia, el Punto de Atención Continuada (PAC), la base del 061, la Unidad de Salud Mental y la Unidad de Conductas Adictivas.

El expediente establece un plazo de mes y medio para redactar el proyecto básico y de dos meses para completar el proyecto de ejecución. La dirección de obra se mantendrá hasta la finalización de los trabajos.

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La alcaldesa, Nava Castro, calificó la licitación como un paso decisivo para materializar una infraestructura muy demandada. También agradeció a la Xunta y a su presidente, Alfonso Rueda, su compromiso con el municipio. Castro destacó que el Concello puso a disposición del Sergas los terrenos necesarios y subrayó que el nuevo centro permitirá mejorar la calidad asistencial, ampliar servicios y responder a las necesidades sanitarias presentes y futuras de la población del municipio. «Hablamos de una inversión de gran envergadura para ofrecer una atención sanitaria moderna, accesible y adaptada a las necesidades del vecindario», dijo.