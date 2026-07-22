Ponteareas triplica el espacio en su nueva ludoteca

Ponteareas inauguró ayer la nueva Ludoteca Municipal «Ludotea», un equipamiento que triplica la superficie de las anteriores instalaciones y amplía la oferta destinada a la infancia y a la conciliación familiar. El proyecto ha permitido transformar un edificio centenario situado en el parque de A Curuxeira en un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales de las familias.

La nueva ludoteca dispone de 200 metros cuadrados y cuenta con una distribución interior flexible, preparada para funcionar como dos espacios independientes o como una gran sala polivalente, en función de las actividades que se desarrollen. La rehabilitación integral del inmueble incluyó también mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, además de su integración en el entorno verde del parque.

La actuación supuso una inversión total de 250.500 euros. La Xunta de Galicia aportó 150.000 euros, mientras que la Diputación de Pontevedra financió los 100.500 restantes. El gobierno local destacó la colaboración entre administraciones para ampliar y mejorar los servicios públicos del municipio.

Al acto inaugural asistieron el presidente de la Diputación, Luis López; el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey; la directora territorial de Política Social e Igualdad en Vigo, Ángeles Rouco; la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro; la concejala de Bienestar Social, Raquel Plana; representantes de la corporación municipal y numerosos niños y niñas, primeros usuarios de las instalaciones.

Raquel Plana señaló que el nuevo espacio recoge el legado de la antigua ludoteca, que fue pionera cuando comenzó a funcionar, y nace con el objetivo de continuar siendo un servicio de referencia para las familias. La concejala agradeció además el trabajo desarrollado durante estos años por la directora de la ludoteca, Ana Belén, y por el equipo de educadoras.

Visita del presidente de la Diputación, Luis López, a las instalaciones, ayer. / ANXO GUTIÉRREZ

Jacobo Rey recordó que Ponteareas puso en marcha su ludoteca en 1998, antes incluso de la regulación autonómica de este tipo de servicios, y valoró el esfuerzo municipal por reforzar las políticas de conciliación y atención a la infancia.

Por su parte, Luis López destacó que la cooperación institucional permite impulsar proyectos que mejoran la calidad de vida y ayudan a afrontar el reto demográfico. También reconoció el trabajo del gobierno municipal en la creación de servicios públicos.

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Nava Castro cerró el acto agradeciendo la labor del personal técnico, del arquitecto responsable y del equipo de la ludoteca. La alcaldesa subrayó que el nuevo centro permitirá a los menores jugar, aprender y relacionarse, al tiempo que ofrecerá a las familias un recurso para compatibilizar mejor la vida laboral y familiar. «Invertir en la infancia es invertir en el futuro del municipio», concluyó.