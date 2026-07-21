Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impuesto Patrimonio GaliciaEspaña, campeona del MundoCondenado agredir compañero hijoDiscaminoManu Fernández
instagramlinkedin

Sequía

A Caniza trasvasa agua en camiones para mantener el abastecimiento

Una empresa especializada transporta cada día 100.000 litros de agua para surtir el depósito principal, pero el Concello mantiene el suministro

Depósito de Portoauga vella, que quedó vacío por causas que se investigan.

Depósito de Portoauga vella, que quedó vacío por causas que se investigan. / D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabino Porto

A Cañiza

A Caniza transporta una media de 100.000 litros de agua al día para mantener el abastecimiento municipal tras encontrarse vacío, el pasado junio, el depósito de Portoaugavella.

El trasvase se realiza mediante camiones cisterna de una empresa especializada, que recogen el agua en un punto del municipio y la trasladan hasta el depósito principal. El Concello calcula que será necesario aproximadamente un mes para recuperar los niveles anteriores al incidente. Además, según explicó el alcalde, el gobierno local estudia la posibilidad de realizar una perforación para reforzar las reservas.

El depósito de Portoaugavella, con una capacidad aproximada de tres millones de litros, se encontraba lleno el viernes 12 de junio. Sin embargo, cuando los servicios municipales lo inspeccionaron de nuevo, el lunes 15, apareció completamente vacío. Las comprobaciones realizadas en la red de abastecimiento no permitieron localizar fugas ni daños visibles que justificasen una pérdida de tal volumen de agua.

Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil y permanecen bajo investigación. Mientras tanto, el Concello ha prohibido determinados usos no esenciales, ha pedido reducir el consumo doméstico y realizará controles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

Noticias relacionadas

La situación también preocupa en otros municipios. Arbo ha solicitado un uso responsable del agua, mientras Covelo ya está cerrando depósitos durante la noche para preservar las reservas disponibles, ante la persistencia de las elevadas necesidades de consumo estival y la sequia existente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El «Vigo Arena», llamado a saldar una deuda histórica: la ciudad olívica es la única gran urbe española sin un recinto cubierto para eventos multitudinarios
  2. El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
  3. El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista
  4. La flota teme una nueva expulsión en África por la falta de acuerdo con Mauritania: ya hay barcos repatriados y a la venta
  5. ¿Confundió David Bisbal la bandera de Galicia con la de Argentina al cantar el tema del Mundial?
  6. Borja Iglesias, el niño que quería ser Fernando Torres
  7. El grito eterno del minuto 106
  8. Vuelca un camión hormigonera en el enlace de la A-52 con la A-55 en Mos

Galicia ya tiene demanda para duplicar su tráfico ferroviario de mercancías

Galicia ya tiene demanda para duplicar su tráfico ferroviario de mercancías

La recién cancelada Xornada Cultural Mar de Galicia baraja nueva fecha para este verano

La recién cancelada Xornada Cultural Mar de Galicia baraja nueva fecha para este verano

Cierran once titulaciones más tras el tercer plazo de matrícula y ya solo quedan 57 con plazas

Cierran once titulaciones más tras el tercer plazo de matrícula y ya solo quedan 57 con plazas

El Concello de Vigo compra dos parcelas en Alcabre junto al Museo del Mar: «Queremos una mejor accesibilidad junto a la playa»

El Concello de Vigo compra dos parcelas en Alcabre junto al Museo del Mar: «Queremos una mejor accesibilidad junto a la playa»

El Gobierno concede la placa de honor de la Orden Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina

El Gobierno concede la placa de honor de la Orden Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina

Zona Franca de Vigo lanza los presupuestos «más ambiciosos» de su historia: innovación y transformaciones urbanas centran las principales inversiones para 2027

Zona Franca de Vigo lanza los presupuestos «más ambiciosos» de su historia: innovación y transformaciones urbanas centran las principales inversiones para 2027

Llegan las boyas para balizar las playas de Cangas

Llegan las boyas para balizar las playas de Cangas

Dos heridos graves al chocar una ambulancia y un coche en A Rúa

Dos heridos graves al chocar una ambulancia y un coche en A Rúa
Tracking Pixel Contents