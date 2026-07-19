Ponteareas inicia su programa de domótica sénior

Una vecina de la parroquia de Angoares, en Ponteareas, se ha convertido en la primera persona de Galicia en disponer de un sistema de teleasistencia avanzada y domótica adaptada en su vivienda. La iniciativa forma parte del convenio firmado entre el Concello y Cruz Roja para favorecer la autonomía digital y social de las personas mayores.

La alcaldesa, Nava Castro, y la concejala de Servicios Sociales, Raquel Plana, visitaron el domicilio junto a representantes de Cruz Roja para conocer el funcionamiento de esta tecnología. Tras esta primera instalación, el programa ya alcanza diez hogares del municipio, situados también en Padróns, Fozara, Arcos, Guillade, San Lourenzo de Oliveira, Ribadetea y San Mateo de Oliveira.

Los domicilios cuentan con más de treinta sensores inteligentes conectados mediante tecnología NB-IoT. Los dispositivos permiten detectar presencia y movimiento, aperturas de puertas o electrodomésticos, fugas de gas, humo, fuego, inundaciones y cambios críticos de temperatura, humedad o luminosidad.

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El sistema se completa con equipos de videollamada directa con Cruz Roja, programas de estimulación cognitiva, ejercicios físicos adaptados y contenidos de entretenimiento. El convenio incluye además talleres para reducir la brecha digital y campañas de sensibilización contra el edadismo, con el objetivo de facilitar que las personas mayores permanezcan en sus hogares con mayor seguridad, independencia y calidad de vida.