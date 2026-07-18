Ponteareas acoge un campus de tecnificación de baloncesto

Ponteareas será sede, del 19 al 25 de julio, del Clutch Basketball Camp, un programa de tecnificación dirigido a jóvenes nacidos entre 2009 y 2017. La iniciativa, organizada con la colaboración del Concello y del CB Condado, utilizará varias instalaciones educativas y deportivas del municipio.

El campus ofrecerá entrenamientos centrados en técnica individual, toma de decisiones y mentalidad competitiva. El equipo estará integrado por profesionales como Unai Mendikote, internacional con España en baloncesto 3x3, y Andrea Pérez, entrenadora de la selección española.

Noticias relacionadas

El programa incluirá también atención psicológica, preparación física, fisioterapia y pautas de alimentación saludable. En una nota de prensa, el Concello destacó que el evento impulsará el talento deportivo y contribuirá a dinamizar la actividad social y comercial de Ponteareas.