Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La justicia europea avala la ley de amnistíaCierran tres negocios de Frutas NievesMáxima precaución con LaminePolémica chiringuitos en VigoFestivos locales en Vigo
instagramlinkedin

Denuncia

Aparece vacío un depósito de agua en A Caniza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D.P.

A Caniza

El Concello de A Caniza ha denunciado en la Guardia Civil el vaciado del depósito municipal de agua de Portoagavella, que se encontraba al 100% de su capacidad, con 3 millones de litros, a fecha de 12 de junio, y apareció completamente vacío tres días después.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents