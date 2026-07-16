Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Ourense tras 18 horas de corte por un incendio en Crecente
El fuego, controlado desde las 11.25 horas de este jueves, ha quemado 11 hectáreas
Una vez reconocida la infraestructura, el paso de convoyes recuperó la normalidad
La circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense ha recobrado la normalidad este jueves tras 18 horas interrumpida por un incendio forestal en Crecente. A mediodía, Adif informaba de que «una vez extinguidas las llamas y reconocida la infraestructura, se restablece la circulación entre Frieira y Filgueira».
Las llamas se originaron a las 17:26 horas del miércoles en Rebordechán y, según informa Medio Rural, están bajo control desde las 11.25 horas, con una superficie calcinada de 11 hectáreas.
La circulación de trenes permanecía suspendida desde las 18:20 horas del miércoles, afectando a los trenes que conectan Vigo con Ourense. Adif estableció un plan alternativo de transporte por carretera para «garantizar la movilidad de los viajeros».
En las labores de extinción del fuego han participado en total, entre otros medios, cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas.
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