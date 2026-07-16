Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Orden de alejamiento por impago pensión hijosEmpleo extranjerosFármacos migrañaJealsa Central OiaRetroceso gallegoOposiciones Secundaria
instagramlinkedin

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Ourense tras 18 horas de corte por un incendio en Crecente

El fuego, controlado desde las 11.25 horas de este jueves, ha quemado 11 hectáreas

Una vez reconocida la infraestructura, el paso de convoyes recuperó la normalidad

Un helicóptero realiza una descarga de agua sobre las llamas en Crecente.

Un helicóptero realiza una descarga de agua sobre las llamas en Crecente. / Sxenick - EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Judit Bernárdez

La circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense ha recobrado la normalidad este jueves tras 18 horas interrumpida por un incendio forestal en Crecente. A mediodía, Adif informaba de que «una vez extinguidas las llamas y reconocida la infraestructura, se restablece la circulación entre Frieira y Filgueira».

Las llamas se originaron a las 17:26 horas del miércoles en Rebordechán y, según informa Medio Rural, están bajo control desde las 11.25 horas, con una superficie calcinada de 11 hectáreas.

La circulación de trenes permanecía suspendida desde las 18:20 horas del miércoles, afectando a los trenes que conectan Vigo con Ourense. Adif estableció un plan alternativo de transporte por carretera para «garantizar la movilidad de los viajeros».

Noticias relacionadas

En las labores de extinción del fuego han participado en total, entre otros medios, cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La madre de un vigués de 25 años que falleció por un tumor cerebral: «¿Qué habría pasado si lo hubiesen operado un año antes?»
  2. La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
  3. El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
  4. Bouzas activa el «plan B» para sus fiestas por la final de España y cambia el horario de una de las citas más esperadas en Vigo
  5. El grito de euforia de Nico Williams tras noquear a Francia: «Vamos carallo»
  6. El TSXG multa con 1.800 euros a un abogado gallego por presentar un recurso lleno de «alucinaciones» con decenas de citas inventadas por la IA
  7. La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
  8. El Celta renuncia a retrasar el partido de la primera jornada

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Ourense tras 18 horas de corte por un incendio en Crecente

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Ourense tras 18 horas de corte por un incendio en Crecente

Las discrepancias sobre la ubicación hacen peligrar la pantalla gigante para ver la final del Mundial en Pontevedra

Las discrepancias sobre la ubicación hacen peligrar la pantalla gigante para ver la final del Mundial en Pontevedra

La Sareb actúa, tras meses de reclamaciones de los vecinos, en uno de sus edificios en Vigo: «Esperemos que todo se solucione»

La Sareb actúa, tras meses de reclamaciones de los vecinos, en uno de sus edificios en Vigo: «Esperemos que todo se solucione»

Barro urge a Transportes medidas de seguridad vial en una N-550 con "graves carencias"

Barro urge a Transportes medidas de seguridad vial en una N-550 con "graves carencias"

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

La Guardia Civil identifica en Silleda al autor y al difusor de los falsos desnudos con IA

La Guardia Civil identifica en Silleda al autor y al difusor de los falsos desnudos con IA

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

La última marea del «Gure Leire»: el narcobuque apresado en Vigo pone rumbo a Angola

La última marea del «Gure Leire»: el narcobuque apresado en Vigo pone rumbo a Angola
Tracking Pixel Contents