Ponteareas concede licencia para el primer edificio nuevo en veinte años

El Concello de Ponteareas ha concedido licencia urbanística para la construcción de un edificio de 49 viviendas en el centro de la villa, en el número 10 del Paseo Matutino. Se trata de la primera licencia para una promoción residencial de estas características que se concede en el municipio en más de dos décadas, en un momento en el que es imprescindible recuperar la construcción de vivienda nueva para dar respuesta a las necesidades actuales de la población, que en el caso de Ponteareas, experimentó un importante crecimiento demográfico en los últimos años.

El proyecto contempla un inmueble de cinco plantas, planta baja y bajo cubierta, y supone el desbloqueo de la actividad promotora tras veinte años sin nuevas promociones de vivienda colectiva. En este sentido, cabe recordar que el último edificio residencial de nueva construcción de estas características en el casco urbano fue el situado en la calle Lamazáns, cuya licencia fue concedida en el año 2006.

Desde el Concello indican que la aprobación de esta licencia urbanística «marca un punto de inflexión». «Esta no es una licencia más; es la primera promoción residencial que Ponteareas autoriza en más de veinte años», puntualiza la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, confiando en que «sea la primera de muchas y que contribuya a incrementar la oferta de vivienda, atraer inversión y generar nuevas oportunidades para Ponteareas».

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Por su parte, la alcaldesa, Nava Castro, considera que esta licencia «demuestra que nuestro municipio vuelve a generar confianza y oportunidad».