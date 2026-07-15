Piña: «La declaración de PIA supone el respaldo definitivo al futuro polígono»

La declaración de Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el futuro Parque Empresarial do Vieiro, en A Caniza, permite continuar con la tramitación de una infraestructura estratégica para el crecimiento económico no solo de A Caniza, sino también de la comarca de A Paradanta y del sur de Galicia. «Es un hito fundamental, conseguido en tiempo récord», valora el alcalde, Luis Piña, en relación al acuerdo que tomó este lunes el Consello de la Xunta, cumpliendo con lo pactado el pasado 24 de marzo, con la firma del protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia, el Consorcio de Zona Franca de Vigo y el Concello de A Caniza.

Aquel protocolo estableció las bases de la cooperación institucional para impulsar el futuro Parque Empresarial do Vieiro y confirmó que sería Zona Franca el organismo encargado de promover la actuación mediante la redacción del Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial, asumiendo además la financiación íntegra del proyecto y la ejecución de las obras.

El alcalde canicense también recuerda que el Concello lleva años trabajando para impulsar esta infraestructura y que gracias a la Xunta y a Zona Franca se pudo modificar la Ley de Áreas Empresariales de Galicia para hacer posible que una entidad de ámbito estatal como el Consorcio pueda promover directamente un Proyecto de Interés Autonómico destinado al desarrollo de suelo empresarial.

Así, con la declaración de PIA, el Parque Empresarial do Vieiro entra ahora en una nueva fase administrativa, con la elaboración y posterior tramitación del Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial, que será redactado por el Consorcio de Zona Franca y sometido a aprobación por la Xunta.

El futuro polígono se localizará junto a la A-52, en un enclave estratégico con conexión directa con Vigo, Ourense, la Meseta y Portugal. Contará con 846.543 metros cuadrados de suelo y se estima su inversión en 35 millones de euros.

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«Este acuerdo supone el respaldo definitivo a un proyecto en el que llevamos años trabajando y que confirma que A Caniza está llamada a convertirse en un referente para la implantación de empresas en el sur de Galicia. Ahora comienza una nueva etapa para atraer inversión, crear empleo y generar oportunidades para nuestra villa y para toda la comarca», subraya Piña, agradeciendo la implicación de la Xunta y del Consorcio, «que supieron comprender la importancia estratégica de esta actuación».