Intervenidas 246 cajetillas de tabaco de contrabando en un control en Salvaterra do Miño
La Guardia Civil interpuso la denuncia administrativa contra el vecino de Portugal de 67 años que portaba las cajetillas en una furgoneta
La patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Pontevedra en conjunto con los instructores de intervención operativa han intervenido 246 cajetillas de tabaco de contrabando. La mercancía ilegal fue incautada a un varón de 67 años de edad, vecino de Portugal, que ocultaba el material en su vehículo.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio durante un punto de verificación fiscal rutinario en la localidad de Salvaterra do Miño. Los agentes procedieron a la inspección de una furgoneta con matrícula extranjera y descubrieron en su interior el tabaco, con la marca fiscal lusa.
El cargamento se encontraba distribuido en cajas de cartón y bolsas de plástico. Además, los guardias civiles comprobaron que varias de las cajetillas estaban colocadas de forma directa en un dispensador que llevaba los precios de venta al público ya expuestos.
Al exceder el límite legal permitido en España —fijado en un máximo de 10 cajetillas con marca fiscal extranjera por persona—, la patrulla intervino de inmediato la totalidad del tabaco. Los agentes han tramitado la correspondiente denuncia administrativa por infracción de contrabando, en base a la normativa estatal vigente.
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