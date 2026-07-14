Declarado de interés autonómico el futuro polígono de A Caniza

El Consello de la Xunta de Galicia aprobó ayer la declaración de Proyecto de Interés Autonómico (PIA) la construcción del parque empresarial de O Vieiro, en A Caniza. El proyecto permitirá dotar a este Concello de 846.543 metros cuadrados de suelo industrial, con una inversión estimada de 35 millones de euros.

La aprobación del PIA por parte del gobierno gallego se toma tras la firma del protocolo entre la Consellería de Economía e Industria, el Concello de A Caniza y el Consorcio de Zona Franca de Vigo el pasado 24 de marzo. Este otorgó a Zona Franca la elaboración del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial y la ejecución de las obras.

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La nueva área empresarial estará localizada junto a la Autovía das Rías Baixas (A-52) y contribuirá a la conexión territorial y al desarrollo económico de la comarca. El proyecto contempla un viario principal, que conecta el ámbito con la rotonda existente en la EP-5005, y dos viarios secundarios de acceso a las parcelas. También incorpora áreas verdes, una amplia zona para aparcamiento y conserva un campo de fútbol existente.