Cierran una planta del centro de salud de Ponteareas por altos niveles de gas radón

La presencia elevada de gas radón en el centro de salud de Ponteareas ha obligado la Consellería de Sanidad a cerrar temporalmente el sótano de dicho edificio y a reubicar al personal sanitario, tal y como había solicitado el sindicato de enfermería SATSE tras conocer la existencia de este gas cancerígeno en el centro de trabajo. Así, con el fin de garantizar la seguridad de los profesionales y la continuidad de la asistencia sanitaria, la Xunta ha trasladado a la psicóloga de la Unidad de Salud Mental a la Unidad de Atención Primaria de As Neves, y ha reubicado al resto de personal en otras consultas en el mismo edificio.

Tal y como informan desde el propio Sergas, los dos psiquiatras, la enfermera y la profesional administrativa de la Unidad de Salud Mental pasarán a prestar asistencia en el propio centro de salud de Pontearas, donde se acondicionó una nueva consulta. Por otro lado, la actividad de Pediatría se reorganizó aprovechando consultas disponibles durante el periodo estival; y las sesiones de educación maternal se trasladaron a una sala multiusos municipal, acondicionada para este fin.

Una vez adoptadas estas medidas urgentes, fruto de las mediciones de gas radón en el centro de salud ponteareano, en el marco de las actuaciones de control y prevención que la Xunta está desarrollando en los edificios sanitarios, los resultados serán remitidos de manera inmediata a la Jefatura del Servicio del centro, y estarán igualmente a disposición de los profesionales y de los delegados de prevención. «Paralelamente, se continúa trabajando en la definición e implantación de las actuaciones necesarias para reducir los niveles de radón en el edificio, que serán evaluadas mediante nuevas mediciones antes de determinar la recuperación de la actividad en la planta afectada», detallan desde el servicio de comunicación del área sanitaria de Vigo.

En este sentido, desde el Sindicato de Enfermería, SATSE, aunque se congratulan del traslado del personal sanitario a zonas que no están afectadas por gas radón, insisten en la necesidad de realizar controles médicos a los trabajadores que han estado expuestos a dicho gas, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno de primer grado, siendo la segunda causa de cáncer de pulmón, tras el tabaco. Se estima que, dentro del rango de exposición residencial, cada 100 Bq/m³, medida que indica la cantidad de partículas emitidas por el gas radón por segundo en un metro cúbico de aire, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en un 16 %. La presencia de este gas en el centro de salud ponteareano superaba este umbral.

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