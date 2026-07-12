As Neves celebra su fiesta dedicada a los vinos tintos de Rías Baixas

As Neves celebra este domingo 12 su día grande dedicado a los tintos de la Denominación de Origen Rías Baixas. El evento, que llega a su vigésima edición con el nombre de Festa do Tinto Rías Baixas, se celebra enla Plaza Mayor de la villa.

La fiesta ocupará toda la jornada. A mediodía será la recepción de Cofradías en la casa del Concello, seguida de la bienvenida a autoridades y, a las 12.30 horas, el pregón, que este año corre a cargo del humorista José Manuel Rodríguez, «Isi». Por la tarde, actuará la Charanga O Encerellados; abrirán los hinchables acuáticos gratis para los más pequeños y, por la noche, a las 22.30 horas, tendrá lugar la actuación de Luar na Lubre.