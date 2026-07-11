Ponteareas se abre a mundos infinitos

Los jardines de la Giralda de Ponteareas acogen miles de historias, mundos infinitos y diferentes maneras de pensar: acogen la décima Feria del Libro de Ponteareas, una de las trece paradas del ciclo de ferias del libro de Galicia, en la que participan una decena de librerías, que, hasta el domingo, ofrecerán un 10% de descuento en todos los ejemplares.

El evento arrancó con el pregón de Anxo Rodríguez, un joven ponteareano, estudiante de Enfermería, que acaba de publicar su primera obra, «La última carta a casa». A él se refirieron las autoridades presentes en el acto. El director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, bromeó con que los pregoneros de Ponteareas siempre bajan la media de edad del resto de ferias, mientras que la alcaldesa, Nava Castro, destacó que la literatura también es una de las señas de identidad de Ponteareas, empezando por el poemario «Nao Senlleira» de Fermín Bouza Brey, y sin olvidar a Alfonso Pexegueiro, con la publicación de «Seraogna» hace 50 años.

En su pregón, Anxo Rodríguez recordó que «un libro nunca es un conjunto de páginas, es memoria, conocimiento, emoción y diálogo entre personas que probablemente nunca llegarán a conocerse». Igualmente, se refirió a la libertad que existe en el acto de leer y valoró que «en estos tiempos de incertidumbre y de amenaza de la IA como posible sustituta de la capacidad de creación del ser humano, no tengamos miedo. No creo que una máquina pueda tener el don de la genialidad, sentir las emociones, vibrar con los sentimientos y vivir las experiencias necesarias para crear un nuevo pensamiento y nuevas ideas capaces de iluminar nuestras vidas».

El pregonero es uno de los autores que estarán firmando sus obras durante todo el fin de semana en las casetas instaladas en los jardines de la Giralda. También destacará la presencia en dichas casetas de otros escritores y escritoras locales, presentando o firmando sus libros, así como otras actividades en la carpa, como la que tuvo lugar el día de la inauguración, con la presentación del libro «Begoña Caamaño. Xornalismo para a ciudadanía», a cargo de la propia autora y periodista, María Xosé Porteiro.

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Hoy, las actividades previstas en la carpa comienzan a mediodía con la presentación de «Literatura insólita», de Armando Requeixo. También habrá un obradoiro de escritura para niños y niñas a las 13.00 horas; y por la tarde, se sucederán las presentaciones del fanzine «Ouriolos do estrimonio», del grupo literario Os nabos de Gracián, a las 18.00 horas; «Cáncara», de Fran Alonso, a las 20.00 horas; y «Pacto de silencio», de Ana Vieitez, a las 21.00 horas.