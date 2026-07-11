Ponen en marcha diez rutas gratuitas en el espacio transfronterizo

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial Río Miño presentó este viernes, en el Museo de la Ciencia del Vino de Salvaterra de Miño, el programa «Un Río, Dos Países, 10 Experiencias», una iniciativa destinada a descubrir el territorio transfronterizo a través de su naturaleza, historia, patrimonio y paisaje.

El programa, desarrollado dentro del proyecto VISIT_RÍO_MIÑO_PLUS y cofinanciado por el Programa Interreg VI-A España-Portugal 2021-2027, y cuya inscripción está abierta a través de la plataforma web del proyecto, incluye diez recorridos entre julio y septiembre por los 26 municipios del territorio. Las propuestas, totalmente gratuitas, se articulan en torno a la naturaleza, el paisaje, el patrimonio histórico y las fortalezas, con actividades a pie, en bicicleta y en autobús.

La programación comienza este fin de semana. Así, hoy sábado 11 de julio se celebrará el recorrido «Fortalezas Atlánticas», entre Vila Nova de Cerveira, Tomiño, O Rosal, A Guarda y Oia. Mañana domingo 12 tendrá lugar «Fortalezas del Alto Miño», que conectará Monção, Salvaterra de Miño, Valença y Tui.

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La iniciativa se suma al programa «Vive el Río Miño al Máximo», con 26 actividades náuticas y 300 plazas. Ambas propuestas buscan acercar los recursos naturales, culturales e históricos del territorio, apoyar a los operadores turísticos locales y consolidar el Miño como un destino conjunto, sostenible y diferenciado. La actividad fue presentada por el vice director de la AECT y alcalde de A Guarda, Roberto Carrero y el técnico de la AECT, Luis Ulloa.