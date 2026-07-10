Deporte
Ponteareas ofrece clases de gimnasia en A Freixa todo el verano
Las inmediaciones de la playa fluvial de A Freixa, en Ponteareas, acogerán durante los meses de julio, agosto y septiembre, actividades al aire libre para mayores de 18 años. Se trata de la segunda edición del programa estival de actividades al aire libre promovido por la concejalía de Bienestar Social del Concello de Ponteareas, con el título de «ActivaTea».
Bajo la dirección del profesional Luis Arguelles, los lunes y miércoles habrá clase de taichí, desde las 10.00 hasta las 11.00 horas. Los martes será el turno de las clases de gimnasia de mantenimiento, desde las 11.00 hasta las 12.00 horas; y los jueves se trabajarán los hipopresivos, también de 11.00 a 12.00 horas. Todas las personas interesadas en dedicar unas horas a la práctica del deporte moderado, simplemente tendrán que acercarse en las horas indicadas a la tarima situada en la zona de los chiringuitos, pues no se requiere inscripción previa.
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