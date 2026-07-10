Fiesta de la Bicicleta en Mondariz Balneario

Mondariz Balneario organiza una marcha ciclista con motivo de la festividad del Carmen, el 16 de julio. Será una Fiesta de la Bicicleta, con dos rutas, una de 3 y otra de 10 kilómetros. También habrá una gincana para los más pequeños. Será necesario inscribirse previamente enviando los datos a alcaldia@mondarizbalneario.gal.