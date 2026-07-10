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Covelo pone en alerta roja el consumo de agua y cierra uno de sus depósitos

El Concello avisa de sanciones en todo su ámbito si el vecindario utiliza los manantiales para usos secundarios como regar, llenar piscinas o lavar coches

El alcalde de Covelo, Pablo Castillo (i), en el Lavadoiro dos Condes.

El alcalde de Covelo, Pablo Castillo (i), en el Lavadoiro dos Condes. / ANXO GUTIÉRREZ

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Gabino Porto

Covelo

El Concello de Covelo ha iniciado el cierre del suministro de agua en el depósito de Pereiras-Vilanova desde la tarde del pasado miércoles, y mantendrá la medida hasta que recupere un nivel suficiente. Se trata del primer depósito municipal afectado por la escasez de agua, aunque el gobierno local advierte de que la situación también afecta a otros puntos de abastecimiento del municipio.

El Ayuntamiento ha lanzado un llamamiento urgente a la responsabilidad vecinal ante la delicada situación que atraviesan varios depósitos y manantiales de consumo humano. La falta de agua, agravada por la ola de calor y por el aumento del consumo durante las últimas jornadas, está provocando que algunos manantiales no sean capaces de abastecer con normalidad a los depósitos municipales.

En el caso de Pereiras-Vilanova, el Concello informa de que el depósito quedó completamente vacío debido al consumo excesivo y a la disminución del caudal de los manantiales. Por este motivo, se ha procedido al cierre del suministro desde las 21.00 horas del miércoles y hasta que las reservas permitan recuperar el servicio con garantías.

El gobierno local advierte de que el exceso de consumo está comprometiendo las reservas disponibles y que podrían adoptarse nuevas restricciones en otros depósitos si la situación no mejora. «Nunca vivimos una situación como esta en Covelo», señalan desde el Concello, que insiste en que la prioridad absoluta debe ser garantizar el abastecimiento para las necesidades básicas de la población.

Ante este escenario, el Ayuntamiento recuerda que está totalmente prohibido utilizar agua de la red municipal para usos secundarios. No se permite regar huertas, viñedos, jardines o fincas, ni tampoco llenar piscinas. La administración local pide a las vecinas y vecinos que limiten el consumo a los usos imprescindibles y eviten cualquier gasto innecesario.

Sanciones de hasta 500 euros

El Concello también avisa de que realizará la lectura de los contadores y aplicará las sanciones previstas en la Ordenanza Municipal. El incumplimiento de las restricciones podrá suponer multas de entre 50 y 500 euros, además del corte inmediato del suministro de agua, en función de la gravedad de la infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasionados al resto de personas usuarias.

La situación de Covelo se suma a la preocupación existente en otros municipios del sur de la provincia, como Baiona, donde también se han adoptado restricciones por el descenso del volumen de agua disponible. En ambos casos, los concellos apelan a la colaboración ciudadana para evitar medidas más severas y garantizar el suministro para consumo humano y usos sanitarios.

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Desde Covelo se insiste en que el agua es un recurso esencial y limitado. La colaboración de toda la población, subraya el Concello, será fundamental para evitar que más parroquias puedan quedarse sin suministro. El mensaje municipal es claro: cada litro cuenta y cada gesto cuenta.

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