A Caniza celebra este domingo su emblemática procesión del Cristo

A Caniza se prepara para celebrar la festividad del Santísimo Cristo de la Agonía, que tendrá lugar este domingo, 12 de julio. La devoción a esta imagen cuenta con más de dos siglos de historia y sigue ocupando un lugar destacado en la vida espiritual y social de A Caniza. Este año, será la primera festividad del Santísimo Cristo da Agonía que presida el nuevo párroco, José Manuel Pedreira Vidal, quien asumió la responsabilidad pastoral de las parroquias de Santa Teresa da Caniza, San Sebastián de Achas, Santa Eulalia de Deva y San Xulián de Petán el pasado 19 de octubre.

La jornada central de la festividad se iniciará a las 11.00 horas con el tradicional pasacalles de la Banda de Música da la Brilat de Pontevedra Galicia VII, que realizará una parada especial delante de la Residencia Santa Teresa, en la calle Castelao.

A las 11.30 horas se celebrará la misa solemne en la iglesia parroquial Santa Teresa, cantada por la Coral Polifónica de A Caniza. Al remate de la eucaristía dará comienzo la multitudinaria procesión con las imágenes del Santísimo Cristo de la Agonía y de la Virgen de los Dolores, acompañadas por la Banda de la Brilat y por los costaleros de la Asociación Cultural Santo Cristo da Caniza, encargados de portar los tronos procesionales a lo largo del recorrido.

El Concello de A Caniza participa activamente en la organización de esta celebración, asumiendo los gastos derivados de la presencia de la banda de la Brilat, incluyendo su desplazamiento, manutención y seguro de responsabilidad civil. Además, ofrecerá un refrigerio a los costaleros y a las personas colaboradoras.

Noticias relacionadas

El Concello también asume el vallado perimetral del recorrido de la procesión, la retransmisión en streaming de la celebración por segundo año consecutivo y la instalación de una nueva lona en la torre de la iglesia, que se suma a las colocadas el pasado año.