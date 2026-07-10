Arbo celebra las bodas de oro de los vecinos
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D.P.
Arbo
Arbo abre hasta el 24 de julio el plazo para que las parejas que cumplan 50 años de casados entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se inscriban en el homenaje que el Concello realizará a todas ellas el 2 de agosto en la Plaza del Concello. Las inscripciones deberán formalizarse en las dependencias municipales.
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