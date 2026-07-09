La Xunta destinó 139.000 euros a crear pasteros en Covelo y Ponteareas

El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Alimentarias de la Consellería de Medio Rural, José Balseiros, visitó ayer los Concellos de Ponteareas y Covelo, donde pudo comprobar los trabajos realizados en los tres pasteros desarrollados en estas zonas, que abarcan una superficie total de 18,5 hectáreas y en las que se invirtieron más de 139.000 euros. Este dinero se destinó a trabajos de preparación del terreno, así como a la construcción de nuevas infraestructuras y de acondicionamiento para el bienestar del ganado.

El pastero de Ponteareas pertenece al monte comunal de Padróns, que cuenta con una extensión de 2,5 hectáreas; mientras que en Covelo se habilitaros dos, uno en el monte comunal de Casteláns y otro en el de Prado de Canda, que ocupan 7 y 9 hectáreas, respectivamente.

Balseiros señaló que este tipo de infraestructuras cuentan con múltiples ventajas, ya que favorecen el cuidado del ganado en extensivo y ayudan a proteger el territorio.

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La creación de estos pasteros se enmarca dentro del Plan de Pastos de Galicia.