Salvaterra premia la excelencia

Todo esfuerzo tiene su recompensa; o al menos, debería. El Concello de Salvaterra es firme defensor de ello y por eso fue uno de los Ayuntamientos pioneros en implantar los Premios de Educación, que desde hace 21 años recompensa a los mejores expedientes académicos. El acto de entrega de estos premios tuvo lugar ayer y a él acudieron las familias de los premiados, profesorado, representantes de los centros educativos y los propios protagonistas, diecisiete alumnos y alumnas, de diferentes etapas educativas, que lograron las mejores calificaciones de sus respectivas promociones.

Sobre todos ellos destacaron Ivana García Gómez, Marcela Lorenzo Bernárdez e Íker Lamela Moo, que este año cursaron segundo de Bachillerato, terminando su etapa en el IES de Salvaterra con una nota media sobresaliente. Ivana rozó el 10; sacó un 9,95, una nota que le deja abiertas todas las puertas. En su caso ha elegido estudiar un doble grado de Informática e Inteligencia Artificial en Ourense, una elección que tomó «pensando en el futuro», explica su madre.

La media de Marcela en Bachillerato también está cerca de la excelencia. Consiguió un 9,56 y, a pesar de que todavía no ha entrado en el grado que quería, Medicina, está orgullosa del trabajo realizado. «Me conozco bastante y sé que asignaturas me cuentan más, como por ejemplo Historia, que fue a la que más tiempo de estudio le dediqué», explica Marcela, que se ha quedado a las puertas Medicina por menos de una décima en la primera convocatoria, con una media total de 12,756, aunque confía entrar en próximas convocatorias.

El tercer premiado, Iker, consiguió un 9,1 de media en Bachillerato; una nota que le permite entrar en el grado de Psicología en la Universidad de Salamanca. En su caso, fue el único que no acudió presencialmente a recoger el premio, ya que está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Salou con sus amigos. «Siempre le ha dedicado muchas horas al estudio», detalla su madre.

Los tres recibieron del Concello de Salvaterra una bolsa de estudios que consiste en un viaje a Bray, en Irlanda, para perfeccionar la lengua inglesa.

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Además, el Concello entregó catorce lotes informáticos, compuestos por tablet, funda y auriculares Bluetooth, a los catorce alumnos y alumnas con las mejores notas del CEP Carlos Casares, CEIP de Leirado, CEIP Infante Felipe de Borbón e IES de Salvaterra. Los premiados fueron: Leia Bañuelos, Xoel Fernández, Amalia Mariño, Sergio Estévez, Alba Martín, Diego Pereira, Icía Riveiro, Ariadna Nieto, Lois González, Alba Vázquez, Victoria Costal, Leire Vázquez, Félix Espinoza y Brais Alonso.