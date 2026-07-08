Accidente
Un camión vuelca sobre un coche aparcado en As Neves
El conductor del tráiler resultó herido leve tras salirse de la vía en la PO-400, caer por un terraplén y aplastar un turismo vacío estacionado frente a una vivienda en Setados
Un camión volcó esta mañana sobre un coche en As Neves. El accidente tuvo lugar en la parroquia de Setados, a la altura de la PO-400, y, aunque el turismo quedó completamente aplastado por el tráiler, solo resultó herido leve el conductor del camión, ya que el otro vehículo estaba vacío en el momento del siniestro.
Los hechos ocurrieron pasados unos minutos de las 11.30 horas, en el punto kilométrico 9,5 de la PO-400, cuando, por causas que se desconocen, el conductor del camión perdió el control del vehículo y se salió de la vía. El tráiler cayó por un terraplén de unos tres metros, se llevó por delante un poste del alumbrado de la carretera y acabó aplastando el coche, que estaba estacionado frente a una vivienda.
De hecho, el turismo sirvió de barrera y evitó que el camión siguiera avanzando y destruyese el muro de entrada de una casa particular.
Por fortuna, no había ninguna persona en el interior del coche en ese momento. El conductor del camión, aunque resultó herido leve, pudo salir por su propio pie del interior del vehículo.
El 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso a las 11.37 horas y movilizó a una unidad de Urgencias Sanitarias, al GES de Ponteareas, a los Bomberos de O Porriño y a la Guardia Civil.
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