Viticultura
As Neves celebra este fin de semana su Festa do Tinto Rías Baixas
As Neves celebra este fin de semana su Festa do Tinto Rías Baixas, que llega a su vigésima edición. La apertura de la fiesta será el sábado a las 19.00 horas, y está previsto un concierto de la Banda de Música Popular de Rubiós acompañada de Antonio Barros a las 22.30 horas.
El domingo, 12 de julio, la fiesta comenzará ya por la mañana, con apertura de los puestos a las 11.00 horas. A mediodía será la recepción de Cofradías y a las 12.30 horas el pregón a cargo del humorista José Manuel Rodríguez, «Isi». Por la tarde habrá hinchables acuáticos gratis y, por la noche, actuación del grupo Luar na Lubre.
Los días previos también están programadas actividades complementarias, como una cata a ciegas, mañana, jueves, a las 19.00 horas, en el Mercado Municipal. A continuación, habrá otra cata acompañada de propuestas gastronómicas especiales. Para ambas citas será necesario inscribirse previamente.
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