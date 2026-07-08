As Neves celebra este fin de semana su Festa do Tinto Rías Baixas, que llega a su vigésima edición. La apertura de la fiesta será el sábado a las 19.00 horas, y está previsto un concierto de la Banda de Música Popular de Rubiós acompañada de Antonio Barros a las 22.30 horas.

El domingo, 12 de julio, la fiesta comenzará ya por la mañana, con apertura de los puestos a las 11.00 horas. A mediodía será la recepción de Cofradías y a las 12.30 horas el pregón a cargo del humorista José Manuel Rodríguez, «Isi». Por la tarde habrá hinchables acuáticos gratis y, por la noche, actuación del grupo Luar na Lubre.

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Los días previos también están programadas actividades complementarias, como una cata a ciegas, mañana, jueves, a las 19.00 horas, en el Mercado Municipal. A continuación, habrá otra cata acompañada de propuestas gastronómicas especiales. Para ambas citas será necesario inscribirse previamente.