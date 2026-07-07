Ponteareas cede protagonismo al talento local en la Feria del Libro

Los jardines de la Giralda de Ponteareas acogerán desde este jueves hasta el domingo 12 de julio la décima Feria del Libro de Ponteareas, que organiza la Federación de Libreros de Galicia, en colaboración con el Concello. El acto inaugural tendrá lugar a las 20.00 horas del jueves, contando en esta ocasión como pregonero con el ponteareano Anxo Rodríguez, que acaba de publicar su primera novela, titulada «La última carta a casa».

La feria destaca por acoger numerosas actividades, como presentaciones de libros, recitales o teatro. De hecho, el propio jueves, la jornada comenzará a las 18.00 horas con un obradoiro para público infantil, bajo el título «Guía de los seres fantásticos que viven en Galicia sin que tal vez lo sepas». A las 19.00 horas será la presentación del primer libro de la feria, el de Loli Rodríguez, «Nailía»; y tras ella será el acto de inauguración. También el jueves tendrá lugar la presentación del libro «Begoña Caamaño. Xornalismo para a ciudadanía», de la periodista y escritora María Xosé Porteiro.

Desde el viernes hasta el domingo, con un horario que irá de las 12.00 hasta las 14.00 horas, y de las 18.30 hasta las 22.00 horas, serán muchas las actividades previstas, destacando especialmente la apuesta y la promoción de los escritores locales. Concretamente, el viernes, a las 21.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro «Lembranzas», del ponteareano Bernardo Freijedo; el sábado, a las 18.30 horas, será el turno del pregonero de esta edición, Anxo Rodríguez, que firmará su obra; y a continuación, a las 19.00 horas, Teresa Ríos firmará su libro «Cando calan os paxaros». Para cerrar la jornada, Ana Viéitez, natural de Arbo pero afincada en Ponteareas, presentará la obra «Pacto de silencio» a las 21.00 horas. Ya el domingo, la última representante ponteareana, Sonia Melón, firmará su obra «Do reverso da miña pel».

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También destaca la participación en la feria del escritor y crítico literario Armando Requeixo, que presentará el sábado a mediodía «Literatura insólta»; y de Fran Alonso, director de Edicións Cerais, que el mismo sábado, a las 20.00 horas, presentará su obra «Cáncara».