Entrevista | Ricardo Mairal Rector de la UNED
«Estas iniciativas acercan la universidad a cualquier lugar»
El rector de la UNED inaugura mañana dos cursos de verano en Ponteareas
Asegura que las instituciones universitarias debe crear espacios de diálogo y reflexión
-La UNED abre este lunes dos cursos de verano en Ponteareas, con su asistencia. ¿Que aportarán?
-Son dos propuestas de gran actualidad. Una analizará los retos de la función docente, con especial atención a la innovación, la inteligencia artificial, la inclusión y la convivencia en las aulas. La otra abordará el papel de Iberoamérica en el ecosistema académico global y el valor de las universidades como espacios de conocimiento, investigación y libertad de pensamiento.
-¿Qué importancia tiene que estos cursos se desarrollen en Ponteareas?
-Refuerzan la misión de la UNED, que ya contamos con 54 años de historia, de acercar la formación universitaria a cualquier territorio. Además, convierten durante unos días a Ponteareas en un punto de encuentro académico e internacional.
-Se hablará de conocimiento y geopolítica. ¿Hay algo que pretenda transmistirse especialmente?
-Vivimos tiempos marcados por la inmediatez y la polarización. Frente a eso, la universidad debe crear espacios de diálogo y reflexión que fomenten el pensamiento crítico y la ciencia como herramientas para comprender mejor la realidad.
-Pensando en Iberoamérica, ¿cuál es el camino?
-Compartimos lengua, cultura y una enorme comunidad de conocimiento. Debemos fortalecer las redes científicas y avanzar hacia programas de movilidad y cooperación cada vez más ambiciosos.
-¿Están abiertos estos cursos a la libre participación al vecindario o solo a expertos o estudiantes?
-Los cursos están abiertos a toda la ciudadanía. Pero además, queremos que sean un espacio de aprendizaje compartido, donde el conocimiento científico vaya acompañado de valores como el respeto, el diálogo y la reflexión.
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