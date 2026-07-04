Morre a avogada e escritora Isabel Blanco aos 64 anos
Nacida en Vigo e veciña de Ponteareas especializouse en Dereito Matrimonial e de Familia e defendeu centos de casos de mulleres vítimas de violencia machista
Escribiu numerosos libros de temática diversa.
A escritora e avogada Isabel Blanco Franco, afincada en Ponteareas, finou este venres aos 64 anos de idade.
Blanco, que desenvolveu unha intensa vida social na capital do Condado, onde foi presidenta da asociación de comerciantes e rexentou unha tenda especializada en artigos relacionados coa tradición e o folclore galego, era paciente oncolóxica desde había anos. A enfermidade non foi quen de apartala do seu labor como avogada, asesorando centos de mulleres vítimas de violencia machista e atendendo outros asuntos xurídicos, nin tampouco da súa faceta como escritora.
O seu corpo está a ser velado no tanatorio de Pompas Fúnebres do Condado, onde este sábado terá lugar unha despedida civil previa á súa incineración.
Nada en Vigo o 10 de marzo de 1962, era coñecida literariamente como Isabel Blanco ou Isabel Blanco-Rivas, en homenaxe ao seu avó.
Estudou Dereito na Universidade de Granada e exerceu desde 1989 en Vigo como avogada especializada en Dereito Matrimonial e de Familia, violencia de xénero e menores.
Tamén exerceu a docencia na Escola de Práctica Xurídica do Colexio de Avogados de Vigo e colaborou coa Casa da Muller de Vigo e cos Centros de Información á Muller (CIM) de Mos e Ponteareas.
Foi a autora da idea, da creación e dos textos da mostra Rompe, xoga en igualdade (2018). Xunto con Irene Silva creou a exposición de poesía visual Amores que matan non son amores (2018). Pola súa banda, o director de coros vasco Javier Busto puxo música a tres poemas seus: Vestida de flores (Verbas cum), Poesía del deseo (inédito) e Gosto dos bicos (inédito).
Entre as súas obras destacan Historias de almas inquietas (2012), reeditada en 2014 por Belagua Ediciones; Los mundos ajenos (2014), na que explora os sentimentos, emocións e vivencias de persoas con diferentes discapacidades; La muerte de Marilyn y otros relatos (2019); e tamén numerosas publicacións en galego, como Verbas cum (2014), María Vinyals. Un talento rebelde (2018) e Rosaura, cesteira de Mondariz (2018), ilustrada por Luz Beloso e editada por Belagua Ediciones para achegar ao público o oficio tradicional dos cesteiros, entre outras.
Ao longo da súa traxectoria recibiu tamén diversos premios e recoñecementos polo seu labor literaria e profesional.
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