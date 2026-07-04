El Concello de Ponteareas pedirá un préstamo de 3,3 millones

El Concello de Ponteareas solicitará un préstamo bancario, por importe de casi 3.375.000 euros, para financiar diferentes inversiones que el gobierno local considera «estratégicas», entre las cuales se encuentran obras cofinanciadas con fondos europeos que requieren aportación municipal. El tripartito, que integran PP, ACIP e IP, dio luz verde a la solicitud de esta operación de crédito con su aprobación en pleno.

Las actuaciones que se financiarán con cargo a este préstamo de 3,3 millones de euros son: la urbanización del nuevo parque empresarial de A Lomba, las obras de urbanización y liquidación de la nueva escuela infantil municipal, la ejecución de la tercera fase del nuevo mercado municipal «Mercatea», la rehabilitación del interior de la planta baja del edificio de Servicios Sociales, las obras correspondientes a la segunda fase del saneamiento de la parroquia de Ribaedetea, la habilitación de nuevas dependencias para el departamento de Recursos Humanos en la estación de autobuses, la rehabilitación de la residencia de mayores, la humanización del entorno de la casa consistorial y las actuaciones vinculadas a la nueva Casa do Corpus destinada a oficina municipal de Turismo.

Condiciones

El préstamo tendrá un plazo de amortización de 15 años, con dos años de carencia. El Concello procederá ahora a la solicitud de ofertas a las entidades financieras del municipio y adjudicará dicha operación de crédito a la entidad que presente las condiciones más ventajosas para la administración municipal.

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El ejecutivo que dirige Nava Castro aprobó la solicitud de este préstamo a largo plazo con los votos en contra del BNG y PeC, y la abstención del PSOE. El concejal de Hacienda, Francisco Jesús Represas, destacó que la solicitud de este préstamo cuenta con el informe favorable de Intervención, y que es posible gracias a que, entre este año y el siguiente, el Concello acabará de pagar los «famosos» préstamos bancarios que pidió el anterior gobierno del BNG y PSOE. Precisamente este hecho fue reprochado por la oposición, que recordó que estos préstamos se habían adquirido a 5 y 10 años, y que entonces, PP y ACIP criticaron la operación porque «hipotecaba» a corporaciones futuras. A esto el portavoz del PP contestó que cuando tomaron las riendas del Concello en 2023 tras ganar las elecciones, también tuvieron que pedir un préstamo para llegar a final de año y poder pagar las facturas de la luz, porque el bipartito BNG-PSOE había dejado las arcas municipales en negativo.