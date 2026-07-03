Viticultura
Monçao acoge la Feira do Alvarinho, señalada como motor de la región
La Feira do Alvarinho de Monção abrió ayer oficialmente sus puertas en el Parque das Caldas con un acto inaugural presidido por el presidente de Turismo de Portugal, el doctor Carlos Abade, dando comienzo a cuatro jornadas de celebración en torno al vino, la gastronomía y la cultura del Alto Miño. Al acto asistieron numerosos representantes políticos y sociales del Condado y Baixo Miño.
Considerada la mayor «wine party» de Portugal, la feria se celebra hasta este domingo con el objetivo de reforzar el valor del vino Alvarinho como motor económico y símbolo de identidad de la región. Tras congregar en 2025 a cerca de 120.000 visitantes, el certamen regresa con cifras récord y una programación ampliada.
La edición de este año reúne a 39 productores de vino Alvarinho, el mayor número de su historia, además de 20 tasquinhas con productos locales y repostería tradicional y cuatro restaurantes con platos emblemáticos de Monção, entre ellos el popular cordero «Foda à Monção». También participa el restaurante gallego Vigomar, con propuestas centradas en el marisco.
Entre las novedades destaca la instalación de una noria gigante, desde la que los visitantes podrán contemplar el recinto ferial, la muralla histórica y el río Miño. La feria refuerza además su apuesta por la sostenibilidad con iniciativas de reciclaje de corchos y espacios dedicados a catas y maridajes.
La música será otro de los grandes atractivos, con actuaciones de Xutos & Pontapés, Quim Barreiros y Tony Carreira. La entrada es gratuita.
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