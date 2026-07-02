Ponteareas eleva a 4,3 millones el coste de la pista de atletismo

El Concello de Ponteareas ha aprobado en pleno, con los votos a favor del equipo de gobierno, la solicitud de un préstamo al Fondo de Cooperación de la Xunta de Galicia, para completar la financiación necesaria para iniciar la primera fase de un nuevo equipamiento deportivo en la parroquia de Fontenla. Se trata de la polémica pista de atletismo, cuyo proyecto se ha reformulado para transformarlo en un pabellón de atletismo en el que se podrán practicar diferentes disciplinas deportivas. El proyecto, que inicialmente se presentó como una pista de atletismo de 200 metros, incrementa su presupuesto hasta los 4,3 millones de euros, lo que ha desatado las críticas de los grupos de la oposición.

Inicialmente, la actuación se presupuestó en cerca de 1,2 millones de euros, de los cuales la Diputación de Pontevedra, con cargo al Plan Extra, aportaría el 70%, y el Concello el 30% restante. Ese proyecto inicial esbozaba una pista ovalada de 200 metros, contra el que se opusieron colectivos deportivos de la villa, que proponían aumentar la pista a los 400 metros.

Finalmente, el tripartito que encabeza Nava Castro ha optado por reformular el proyecto y cambiar la pista ovalada de 200 metros por una pista cubierta recta de 60 metros. La nueva infraestructura incluirá también espacios para la práctica de otras modalidades, como salto de altura, lanzamiento de pértiga o tiro deportivo cubierto, así como vestuarios adaptados y zonas de recreo para las familias. Todo ello con un coste de 4,3 millones de euros.

El proyecto se ejecutará en tres fases y, por ahora, el Concello solo tiene garantizado la mitad del presupuesto de la primera fase. Para ello cuenta con una subvención de 830.000 euros procedente del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. La financiación restante para cubrir el 1,6 millones que costará la primera fase la asumirá con cargo a un préstamo del Fondo de Cooperación, por valor de 750.000 euros.

La oposición, en contra

El gobierno local aprobó en pleno la solicitud de este préstamo, mientras que los grupos de la oposición fueron especialmente críticos. El BNG valoró que se trata de «un proyecto impuesto por capricho» y alertó que no hay financiación para las dos fases restantes; el PSOE considera una «sinrazón» dicha inversión porque «no va a servir de nada»; y PeC alertó de los plazos ajustados para cumplir con las condiciones de la subvención, además de coincidir con el resto de grupos en que «es un módulo de atletismo que nadie quiere».

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Por parte del gobierno local, reprocharon al BNG y PSOE que durante su mandato «destruyeron equipamientos deportivos» y destacaron las ventajas del proyecto, que permitirá entrenar múltiples disciplinas tanto en invierno como en verano.