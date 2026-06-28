Los municipios trasladan al Gobierno la agonía incesante del río Miño

Los municipios de la frontera del Miño de Galicia y Portugal han lanzado un SOS al Gobierno de España ante la agonía incesante del río en su tramo internacional y han reclamado, como ya lo hicieron ante Portugal, una respuesta política coordinada para afrontar los principales problemas. La petición quedó formalizada con la entrega de una declaración institucional durante una reunión celebrada el viernes en A Coruña entre representantes de la Agrupación Europea Río Miño y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. La reunión anterior fue con el secretario de Estado de Medio Ambiente de Portugal, Joâo Amaral Esteves.

El encuentro, enmarcado en la Comisión Permanente Internacional del Pacto Río Miño, sirvió, según explicaron tras la misma, para trasladar la preocupación de los municipios ribereños por la situación actual y por la falta de una respuesta institucional acorde con su relevancia estratégica. En el documento presentado, las entidades firmantes subrayan que el Miño representa un recurso ambiental, social, económico e identitario de primer nivel tanto para España como para Portugal.

Sin embargo, alertan de que los desafíos que afectan al cauce continúan agravándose. Entre los principales problemas señalados figuran la pérdida de profundidad por la acumulación de tierra y arena, la pérdida de navegabilidad, la erosión costera, las dificultades en la gestión de caudales, la proliferación de especies invasoras y el deterioro ecológico de distintos espacios vinculados al río.

Ante esta situación, consideran prioritario avanzar hacia un enfoque conjunto y plenamente operativo entre Portugal y España en materias como los dragados, la navegabilidad, la gestión de caudales, la biodiversidad, la erosión costera y el seguimiento ecológico del río. También reclaman la adecuación de los marcos jurídicos y administrativos para permitir mecanismos de actuación más ágiles, coordinados y eficaces entre ambos Estados.

Además, los municipios defienden el refuerzo de los mecanismos de gobernanza multinivel y la consolidación de estructuras permanentes de coordinación entre administraciones locales, regionales y nacionales. Todo ello debería desembocar en la construcción de un Plan Operativo Conjunto para el río Miño, con prioridades definidas, responsabilidades identificadas, calendario y capacidad real de ejecución, además de un mayor reconocimiento político e institucional del río dentro de la cooperación bilateral entre España y Portugal.

Durante la reunión, Pedro Blanco se comprometió a trasladar tanto la declaración como las preocupaciones expresadas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como al secretario de Estado de Medio Ambiente. También se abordó la posibilidad de promover una futura cumbre luso-española en el territorio del AECT Río Miño.

Además, se estudió la opción de organizar una visita institucional al territorio por parte de responsables del Gobierno español en materia ambiental, acompañada de una mesa de trabajo con representantes portugueses.

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En la reunión participaron el director del AECT Río Miño, José Manuel Vaz Carpinteira; la alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel; el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández; el presidente de la Câmara Municipal de Melgaço, José Albano Domingues; la concejala de la Câmara Municipal de Caminha, Ana Maria Costa da Rocha; y los secretarios técnicos del AECT Río Miño, Sónia Antunes y José António Sineiro.