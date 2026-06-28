Mondariz Balneario humanizará el entorno de sus históricos hoteles

El Concello de Mondariz Balneario ha conseguido la financiación necesaria para recuperar el espacio público que rodea a sus históricos hoteles. La Diputación de Pontevedra costeará íntegramente la obra a través de dos líneas subvencionables: el Plan Extra, que aportará 490.000 euros y el Plan +Provincia, que destinará 88.800 euros.

Con esta inversión, Mondariz Balneario va a recuperar y humanizar el espacio público del entorno de los hoteles, en el tramo de la avenida de Enrique Peinador Vela, entre la PO-254 y la calle Javier Solano, abarcando una superficie de algo más de 3.000 metros cuadrados. Con ello se busca mejorar la integración urbana de un conjunto arquitectónico de gran valor monumental, formado por edificios emblemáticos como el Hotel Balneario, el Antiguo Hotel Sanatorio y el Palacio del Agua.

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Esta actuación servirá para crear un espacio más accesible y amable, con tráfico restringido y controlado, favoreciendo los desplazamientos a pie y la calidad urbana. De esta manera, el proyecto incluye la renaturalización de la Avenida de Enrique Peinador, transformando la vía en un ámbito de uso preferentemente peatonal, con pavimento de tierra compacta, fuentes, iluminación integrada y zonas verdes. También contempla la reordenación de la calle Javier Solano con una plataforma única con tráfico en sentido único, nueva plaza alrededor de un gran árbol central, mejora de la relación con el regato Valdecide y creación de una zona de gradas de acceso al agua. Además, se mejorarán los espacios y entronques con la PO-254 mediante una plaza circular que organiza la movilidad y limita el tráfico al imprescindible.